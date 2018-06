Объявлены победители премии CFDA awards 

Автор: Ксения Лапаткова

Вчера, 4 июня, в Нью-Йорке прошла ежегодная премия Американского совета модных дизайнеров. В этот раз ковровая дорожка CFDA awards впервые расстелилась в Бруклинском музее. Но на этом нововведения не закончились: к многочисленным номинациям «модного оскара» добавилась и новая — Influencer Award. Ее получила, конечно же, Ким Кардашьян-Уэст со своими 112 миллионами подписчиков только инстаграме. Также, впервые в истории лучшим дизайнером мужской одежды стал представитель streetwear-бренда Джеймс Джеббиа (Supreme). До этого уличные марки вовсе не рассматривались Советом в качестве номинантов премии.

Лучшим дизайнером женской одежды второй год подряд стал Раф Симонс — креативный директор Calvin Klein 205W39NYC. А легенда американской моды Ральф Лорен получил особую награду — CFDA Members Salute — за вклад в развитие индустрии.

Вот полный список победителей:

Accessory Designer of the Year — Мэри-Кейт и Эшли Олсен Menswear Designer of the Year — Supreme Womenswear Designer of the Year — Раф СимонсSwarovski Award for Emerging Talent — Сандер ЛэкSwarovski Award for Positive Change — Диана фон Фюрстенберг Fashion Icon Award — Наоми КэмпбеллCFDA Members Salute — Ральф ЛоренInternational Award — Донателла Версаче Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award — Нарцисо Родригес Founder’s Award — Каролина Эррера Media Award — Эдвард ЭннинфулКендалл Дженнер, Кортни Кардашьян , Раф Симонс, Ким КардашьянНаоми Кэмпбелл