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20 стрит-стайл образов звезд на фестивале «Усадьба-Jazz
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20 стрит-стайл образов звезд на фестивале «Усадьба-Jazz 

WDay.ru 56 минут назад
Фото: WDay.ru
Похудевшая Бочкарева, беременная Цуканова-Котт и другие знаменитости показали летние луки.
На светский прием в честь юбилейного Фестиваля «Усадьба Джаз» знаменитости пришли в не совсем привычном для поклонников виде. Вместо вечерних платьев и смокингов они примерили на себя casual-образы, как и положено на модной летней вечеринке. Wday.ru предлагает вдохновиться их примером.
Изрядно похудевшая Наталья Бочкарева поразила всех присутствующих стройной фигурой в подчеркивающем талию летнем платье в диагональную полоску. Алена Хмельницкая выбрала для мероприятия бархатный зеленый спортивный костюм в сочетании с массивными белыми кроссовками.
Наталья Бочкарева
Алена Хмельницкая
Модный дизайнер Анастасия Докучаева выглядела настоящей райской птицей в цветном шифоновом костюме в стиле бохо. Звезда сериала «Восьмидесятые» Анна Цуканова-Котт, несмотря на беременность, не отказалась от посещения светского мероприятия. Будущая мамочка выбрала для выхода в свет простое свободное белое платье.
А вот Надежда Ангарская из Comedy Woman решила все-таки блеснуть изысканным нарядом. Причем, в прямом смысле — комедиантка выбрала ярко-синее сверкающее платье, которое ее очень украшало.
Натали Неведрова продемонстрировала, как можно сочетать «пижамные» штаны с бельевым топом, ну а фигуристка Анастасия Гребенкина появилась на препати фестиваля в бежевых рваных джинсах и куртке цвета хаки. Эти и другие фото звезд с фестиваля смотрите в нашей галерее.
Анна Цуканова-Котт
Анастасия Докучаева
Надежда Ангарская
Анастасия Гребенкина
Натали Неведрова
Александр Анатольевич
Екатерина Одинцова
Андрей Колесников
Батишта
Мария Федорова
Владимир Мединский
Евгений Заболотный
Надя Ручка
Наталья Туровникова
Никита Тарасов
Ольга Ушакова
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