Самые модные джинсы 2018

С широкими штанинами

Джинсы с широкими штанинами есть в арсенале всех it-giels и модных гуру. Кюлоты или модели, напоминающие классические костюмные брюки, сейчас очень популярны. Лучше всего они смотрятся с обувью на каблуке: туфли, босоножки, мюли или сабо. Подбирайте к ним женственные топы, блузки или рубашки.

Baggy

Белла Хадиди и Кендалл Дженнер вводят тренд на очень свободные джинсы mom, которые, скорее уже больше dad. А что, «папины» кроссовки мы уже давно облюбовали, пора и на одежду перейти. Белла, кстати, носит эту трендовую обувь вместе с голубыми джинсами с рваными коленками.

Пэчворк

Одежде в стиле пэчворк появилась в коллекциях практические всех дизайнеров. И этот тренд останется с нами и на осенне-зимний сезон. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии приобрести джинсы в таком стиле, потому что в этой одежде мы ходим круглогодично.

Другие

Возможно, джинсы-стринги мы вам советовать носить не будем (понимаем, это слишком, пусть и тренд), но вот найти себе самую странную и деконструированную модель очень даже нужно. За помощью обращайтесь к Ksenia Shnider — у нее есть огромный выбор очень крутых и нестандартных моделей.