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Самые модные джинсы 2018
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Самые модные джинсы 2018 

SNCmedia.ru 39 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
С широкими штанинами
Джинсы с широкими штанинами есть в арсенале всех it-giels и модных гуру. Кюлоты или модели, напоминающие классические костюмные брюки, сейчас очень популярны. Лучше всего они смотрятся с обувью на каблуке: туфли, босоножки, мюли или сабо. Подбирайте к ним женственные топы, блузки или рубашки.
Baggy
Белла Хадиди и Кендалл Дженнер вводят тренд на очень свободные джинсы mom, которые, скорее уже больше dad. А что, «папины» кроссовки мы уже давно облюбовали, пора и на одежду перейти. Белла, кстати, носит эту трендовую обувь вместе с голубыми джинсами с рваными коленками.
Пэчворк
Одежде в стиле пэчворк появилась в коллекциях практические всех дизайнеров. И этот тренд останется с нами и на осенне-зимний сезон. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии приобрести джинсы в таком стиле, потому что в этой одежде мы ходим круглогодично.
Другие
Возможно, джинсы-стринги мы вам советовать носить не будем (понимаем, это слишком, пусть и тренд), но вот найти себе самую странную и деконструированную модель очень даже нужно. За помощью обращайтесь к Ksenia Shnider — у нее есть огромный выбор очень крутых и нестандартных моделей.
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