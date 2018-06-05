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Эрдем Моралиоглу создал коллекцию макияжа для NARS
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Эрдем Моралиоглу создал коллекцию макияжа для NARS 

Fancy Journal 22 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Летом 2018 года NARS представит коллекцию макияжа, созданную совместно с давним партнером марки — дизайнером одежды Эрдемом Моралиоглу. Коллекция Erdem for NARS Strange Flowers Collection сочетает в себе легендарную концепцию и философию красоты NARS с фирменной эстетикой и сказочной манерой подачи идеи, характерной для работ Erdem.
Смелая, вне времени коллекция неожиданных дерзких и сдержанных оттенков включает 13 продуктов для макияжа глаз, губ и щек, а также совершенно новые для NARS средства: палетка пигментов для губ Lip Powder Palette и матирующие салфетки Mattifying Blotting Paper.
«Мне было по-настоящему интересно попробовать привнести свою эстетику в совместный проект с NARS и посмотреть, как можно воплотить различные элементы с помощью оттенков и косметических средств, — говорит Эрдем. — Участие в разработке новых пигментов и палитр, а также самих продуктов, стало для меня захватывающим опытом».
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