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Джинсы с лампасами, сандалии и белый топ: Алессандра Амброзио в летнем повседневном образе
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Джинсы с лампасами, сандалии и белый топ: Алессандра Амброзио в летнем повседневном образе 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Бразильская 37-летняя модель и бывший ангел Victosia's Secret вдохновляет общественность не только своей потрясающей фигурой, но и выверенным стилем. В своих образах Алессандра демонстрирует последние тренды моды, которые модель преподносит с элегантностью и простотой. Так, вчера знаменитость была замечена на одной из улиц Нью-Йорка. Для своего выхода Амброзио выбрала джинсы с лампасами, в которые заправила белый топ. К слову, брюки с лампасами — контрастными вертикальными полосами на внешних сторонах — традиционно считались приметами стиля военных и спортсменов.
В этом году такая модель гардероба как никогда в тренде и подходит для любого стиля. В данном случае модель показала идеальный вариант на лето, дополнив джинсы сандалиями на плоском ходу, которые придали ее выходу легкость. Свой образ Алессандра завершила с помощью красной сумки Bvlgari и алой ленты в волосах.
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