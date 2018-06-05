Джинсы с лампасами, сандалии и белый топ: Алессандра Амброзио в летнем повседневном образе

Бразильская 37-летняя модель и бывший ангел Victosia's Secret вдохновляет общественность не только своей потрясающей фигурой, но и выверенным стилем. В своих образах Алессандра демонстрирует последние тренды моды, которые модель преподносит с элегантностью и простотой. Так, вчера знаменитость была замечена на одной из улиц Нью-Йорка. Для своего выхода Амброзио выбрала джинсы с лампасами, в которые заправила белый топ. К слову, брюки с лампасами — контрастными вертикальными полосами на внешних сторонах — традиционно считались приметами стиля военных и спортсменов.

В этом году такая модель гардероба как никогда в тренде и подходит для любого стиля. В данном случае модель показала идеальный вариант на лето, дополнив джинсы сандалиями на плоском ходу, которые придали ее выходу легкость. Свой образ Алессандра завершила с помощью красной сумки Bvlgari и алой ленты в волосах.