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Парад звезд на CFDA 2018: Хадид в костюме Арлекина, Кэмпбелл в алой бахроме, Кардашьян с голым животом и другие
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Парад звезд на CFDA 2018: Хадид в костюме Арлекина, Кэмпбелл в алой бахроме, Кардашьян с голым животом и другие 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Накануне в Нью-Йорке прошла церемония вручения модной премии CFDA Awards — и на красной дорожке знаменитости мирового масштаба показали top-fashion!
На церемонию Ким Кардашьян пришла с голым животом, демонстрируя результаты своего похудения в наряде молочно-белого цвета. Супермодель Наоми Кэмпбелл, которая на церемонии получила почетную награду «Икона», продемонстрировала готовность к экспериментам, надев платье Calvin Klein, буквально состоящее из потоков алой бахромы. Джиджи Хадид на черно-белой дорожке мероприятия выглядит не менее ярко — она вышла в свет в цветном костюме Versace, напоминающем наряд Арлекина, в красных туфлях и с красной помадой.
Дива plus size Эшли Грэхем показала все свои округлости в платье Vera Wang, а Эмбер Херд предпочла андрогинный образ: блузку с рюшами и усыпанный пайетками костюм от Michael Kors.
В чем еще блистали звезды на модной премии — смотри в нашей галерее!
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Фото:Global Look Press / Sonia Moskovitz
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