Тренд кинофестиваля «Кинотавр 2018»: монохром. Топ-7 стильных образов с красной ковровой дорожки

Почему монохром? Сочетание чёрного и белого — тренд, который не сходит с подиумов уже несколько сезонов подряд. К тому же монохромные комплекты как нельзя лучше вписываются в другую модную тенденцию — минималистичность. Что может быть лаконичнее черного платья или лука в стиле «белый верх, черный низ»?

Черно-белая гамма нисколько не конфликтует с другими сезонными трендами, такими как цветочный принт, принты в стиле поп-арт, металлик, и в полную силу показывает себя именно на красной ковровой дорожке как символ вечно актуальной модной классики. Стиль «Домино»: модно и практично

Выбрав монохромный наряд, вам не придется задумываться о сочетании цветов и вашем цветотипе. Черно-белая гамма подходит как для дневной, так и для вечерней группы нарядов. Освежить монохромный образ можно подобрав к нему контрастные яркие аксессуары. Помните, что черный цвет визуально стройнит, а белый — добавляет объема. Комбинируя их в одном луке, вы можете корректировать пропорции фигуры.