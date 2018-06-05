Когда и как носить ремень

Если ты не пролетарий, родившийся во времена февральской революции, то, скорее всего, знаешь, что ремень давно превысил свои служебные полномочия и играет роль не только держателя штанов, но и стильного аксессуара. С первым его предназначением все предельно ясно: штаны сидят на месте, не обнажая Микки-Мауса на твоих трусах, значит, ремень годный. А вот дизайнерские функции ремня требуют отдельного пособия. Ну или хотя бы статьи на эту тему. Поэтому лови наш материал о том, когда твой наряд нуждается в данном аксессуаре, а когда можно обойтись и без него.

Брюки с петлями на поясе всегда носят с ремнем

Да, и нечего удивляться. Правило это хоть часто и нарушается, тем не менее имеет историческое обоснование. Ведь изначально джинсы, например, считались одеждой для рабочих. Поскольку иметь собственного портного мог позволить себе не каждый (тем более рабочий столетней давности), то размер штанов регулировался поясом. Эта традиция и привела нас к сегодняшней тенденции носить джинсы с ремнем. Как правило, это ремень из матовой кожи шириной 3-5 см. Шорты с ремнем не имеют такого жесткого правила, как джинсы. Но, опять же, если у шорт есть поясные петли (шлёвки), то они, скорее всего, предполагают наличие ремня. Здесь приветствуется более легкий стиль: ремень из ткани или холщовый. Кожа тоже допускается. А если ремень из нее еще и плетеный и яркого цвета, то он может стать отличным дополнением к летнему образу.

В наши дни брюки, штаны или шорты могут обойтись и без ремня. Если он утяжеляет твой наряд либо делает его слишком броским, то лучше вообще отказаться от пояса, чем заполнять им свободные петли. Несмотря на приверженность дизайнерским традициям, решающим фактором при выборе ремня должна стать уверенность, что он тебе подходит: дополняет он твой наряд или сбивает стиль своим несоответствием. И если у тебя есть любимые брюки, которые не сочетаются ни с одним ремнем, то ты можешь удалить петли в ателье. Как подобрать ремень

Правило выбора ремня по типу фигуры

Пояс часто играет роль разделителя, который стилистически обособляет верхнюю и нижнюю части наряда. Например, куртка и брюки похожего цвета создают сплошную линию, отчего человек кажется более вытянутым и стройным. Поэтому для худых парней ремень в данном случае будет уместен, поскольку визуально сделает их немного шире. К тому же ремень подчеркивает достоинства различных элементов костюма, контрастируя с ними по цвету либо, напротив, дополняя их.

Подтяжки — альтернатива ремню

Подтяжки — еще одно традиционное решение для мужского образа. Этот консервативный аксессуар может стать практичным дополнением как к деловому стилю, так и к неформальному. Подтяжки отлично подходят невысоким парням с более широким телосложением, поскольку визуально вытягивают фигуру в длину. Они были спроектированы в 20-х годах XVIII века как альтернатива поясу. В то время мужские брюки были настолько высокими, что мужчины не могли удержать их на себе с помощью ремня. Эта традиция сохранилась и по сей день и оформилась в некоторые правила ношения подтяжек. Главное из них — это недопустимость одновременного использования подтяжек и ремня. Принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. И подтяжки, и ремень выполняют одну функцию, поэтому их совместное использование перегружает твой образ и стилистически недопустимо.

Подтяжки бывают на пуговицах и на клипсах. Первый вариант считается более правильным как эстетически, так и практически. Подтяжки на пуговицах имеют сдержанный и деловой вид. Правда, не у всех брюк есть специальные петли для них, поэтому их придется пришивать самостоятельно. Клипсы этого не требуют, но они способны со временем испортить текстуру ткани, к которой крепятся, а их металлический блеск не всегда гармонирует с общим стилем. Подтяжки: удобный способ не остаться без штанов

Правило бляшки

Есть два основных правила относительно бляшки на ремне: она не должна быть огромной (ты не советский солдат на параде), и желательно, чтобы она была гладкой (никаких черепов или крестов — ты же не на «Нашествие» собираешься!). Существуют также различные декоративные пластиковые бляшки. Выбирая их, следует учитывать не только другие элементы одежды. Даже если бляшка подходит по цвету к твоему костюму, она может не сочетаться с деловым стилем в целом. Если твоя работа предполагает соблюдение классического делового дресс-кода, то лучше выбрать что-нибудь более подходящее. Например, гладкую полированную бляшку небольшого размера. Как носить мужские аксессуары