Фото: Кэти Холмс и Дакота Фаннинг на вечере Roger Vivier

Дакота Фаннинг. Известнейший бренд модной обуви Roger Vivier презентовал новую книгу #LoveVivier в Нью-Йорке, пригласив на мероприятие в честь выхода книги звездных гостей; презентацию посетили, в частности, Кэти Холмс

Дакота выбрала для вечеринки ярко-розовое платье от Dolce & Gabbana, аксессуары и обувь Roger Vivier — своеобразная дань уважения пригласившему ее бренду. Сумочкой и туфлями Roger Vivier дополнила свой ансамбль и Кэти Холмс. Компанию актрисам составила модель и дизайнер Инес де ля Фрессанж, амбассадор Roger Vivier.

Фото с мероприятия:

попкорнnews