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Фото: Кэти Холмс и Дакота Фаннинг на вечере Roger Vivier
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Фото: Кэти Холмс и Дакота Фаннинг на вечере Roger Vivier 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Известнейший бренд модной обуви Roger Vivier презентовал новую книгу #LoveVivier в Нью-Йорке, пригласив на мероприятие в честь выхода книги звездных гостей; презентацию посетили, в частности, Кэти Холмс и Дакота Фаннинг.
Дакота выбрала для вечеринки ярко-розовое платье от Dolce & Gabbana, аксессуары и обувь Roger Vivier — своеобразная дань уважения пригласившему ее бренду. Сумочкой и туфлями Roger Vivier дополнила свой ансамбль и Кэти Холмс. Компанию актрисам составила модель и дизайнер Инес де ля Фрессанж, амбассадор Roger Vivier.
Фото с мероприятия:
попкорнnews
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