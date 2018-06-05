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Как подбирать цвет помады к типу лица: учимся у звезд
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Как подбирать цвет помады к типу лица: учимся у звезд 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Для обладательниц светлых кожи, волос и глаз
Аманда Сейфрид, Роузи Хантингтон-Уайтли Ягодная помада на блондинках смотрится идеально. Она маскирует следы усталости, делает образ заметнее, омолаживает. Главное — выбрать правильный тон. На «холодных» блондинках будут хорошо смотреться оттенки с кислинкой ежевики, сочной малины. Обладательницам более теплого подтона кожи подойдет спелая клубника и смородина. Только нужно выбирать цвета не в броских, а в полупрозрачных текстурах вроде оттеночного бальзама для губ или блеска.
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заказать: +7 (800) 333-20-20  Помада MAC в «РИВ ГОШ», цена: от 1 480 руб.,
заказать: +7 (800) 333-20-20  Для брюнеток с темными глазами и светлой кожей
Лили Коллинз, Миранда Керр Роковым и эффектным брюнеткам яркие помады не воспрещены, но ваш выбор — это полупрозрачные текстуры. Для «холодных» брюнеток — помады оттенков вишни, черной смородины и малины, для обладательниц теплого подтона — спелая черешня и клубника.
Для обладательниц смуглой кожи и темных волос
Дженнифер Лопес, Селена Гомес Амазонкам большого города идут все без исключения ягодные оттенки, запретов для девушек с оливковой кожей и темными волосами нет никаких. Но лучшими цветами из палитры, которые сделают внешность более яркой, эксперты считают вишню, сливу, смородину.
С чем сочетать яркую помаду в макияже
Кара Делевинь, Приянка Чопра Старые правила диктовали, что в макияже должен быть сделан акцент либо на глаза, либо на губы. Ягодные оттенки помад яркие сами по себе, но это не значит, что они должны солировать в мейкапе. В соответствии с новыми трендами не возбраняется при ярком макияже губ сделать такой же макияж глаз. Главное, соблюсти баланс. Для дневного образа вы можете миксовать помаду с макияжем смоки, но выполнить его не в дымчатых классических или ярких цветах, а в золотистых тонах. Для вечера подойдут стрелки даже в стиле «кошачий глаз». Что касается очень ярких оттенков в макияже глаз, то их лучше использовать точечно. То есть в тандеме с яркой помадой сделать тонкие зеленые стрелки или подвести карандашом слизистую нижнего века. Самые стойкие и сексуальные помады:
Как носить темную помаду и выглядеть сексуально: оттенки для любого цветотипа Стойкие помады: что обещают производители и что показал наш тест Эффект Анджелины: 11 средств, которые реально увеличивают губы
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