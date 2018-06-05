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Белая и пушистая: Кендалл Дженнер еще никогда не была так роскошна
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Белая и пушистая: Кендалл Дженнер еще никогда не была так роскошна 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
В минувший понедельник в Бруклинском музее состоялась ежегодная церемония CFDA Fashion Awards. Среди гостей было множество знаменитостей, в том числе и Кендалл Дженнер. Модель не только не пропустила одно из важнейших модных мероприятий, но и отлично к ему подготовилась. На красной дорожке Кендалл появилась в шикарном платье из перьев Alexandre Vauthier. Ассиметричный подол продемонстрировал стройные ноги звезды, а декольте — плечи и ключицы, тем самым сделав образ изящным и хрупким, несмотря на пышность перьев. Пастельные лодочки на небольшом каблуке стали идеальным завершением лука.
Премия CFDA или «Оскар моды» — ежегодная церемония вручения наград Советом модных дизайнеров Америки за достижения в области фэшн-индустрии.
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