Ирина Шейк в леопардовом платье произвела фурор на премии: фото

Ирина Шейк не только занимается воспитанием своей дочери Леи, но и частенько посещает светские мероприятия. Каждый выход российской модели на публику вызывает ажиотаж в сети благодаря ее необычным образам. На этот раз Ирина произвела фурор на церемонии вручения премии CFDA-2018.

Возлюбленная Брэдли Купера появилась на ковровой дорожке в летящем желтом платье с леопардовым принтом. Кокетливый разрез в области бедра подчеркнул стройные ноги модели, а глубокий V-образный вырез сделал акцент на зоне декольте. Волосы Ирина убрала назад, уложив их легкой голливудской волной, а в макияже отдала предпочтение нюдовым оттенкам.

Ирина Шейк

Образ дополнили нежные черные босоножки на шпильке, клатч и легкий горловой платок в тон платью.

Huge congrats to the incredible @therealdvf for her #CFDA award tonight!?

