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Ирина Шейк в леопардовом платье произвела фурор на премии: фото
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Ирина Шейк в леопардовом платье произвела фурор на премии: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Ирина Шейк не только занимается воспитанием своей дочери Леи, но и частенько посещает светские мероприятия. Каждый выход российской модели на публику вызывает ажиотаж в сети благодаря ее необычным образам. На этот раз Ирина произвела фурор на церемонии вручения премии CFDA-2018.
Возлюбленная Брэдли Купера появилась на ковровой дорожке в летящем желтом платье с леопардовым принтом. Кокетливый разрез в области бедра подчеркнул стройные ноги модели, а глубокий V-образный вырез сделал акцент на зоне декольте. Волосы Ирина убрала назад, уложив их легкой голливудской волной, а в макияже отдала предпочтение нюдовым оттенкам.
Ирина Шейк
Образ дополнили нежные черные босоножки на шпильке, клатч и легкий горловой платок в тон платью.
Huge congrats to the incredible @therealdvf for her #CFDA award tonight!?
A post shared by irinashayk (@irinashayk) on  Jun 4, 2018 at 7:36pm PDT
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