Кайя Гербер вышла в свет в «пижамном» образе

Все больше звезд отдают предпочтение свободному стилю одежды, даже когда выходят в свет. Так, недавно общественность обсуждала «пижамный» образ Натали Портман , а теперь внимание интернет-пользователей переключилась на Кайю Гербер, которая тоже выбрала подобный костюм.

16-летняя дочь Синди Кроуфорд пришла на церемонию вручения премии в области моды CFDA-2018. Для публичного выхода девушка выбрала короткие шелковые шорты с мелким принтом и полосатую рубашку свободного кроя. Свой образ Кайя дополнила черными колготками с надписью и прозрачными босоножками.

Кайя Гербер

Несмотря на востребованность в модной индустрии, Кайя не планирует идти по стопам своей мамы. Инсайдеры объяснили, что юная модель наслаждается своим подростковым периодом и не слишком сильно ограничивает себя, чтобы соответствовать статусу супермодели, которой является Синди. 16-летняя девушка просто хочет быть собой и построить карьеру без помощи звездных родителей.