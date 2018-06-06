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Молодость все прощает: Кайя Гербер вышла в свет в пижаме
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Молодость все прощает: Кайя Гербер вышла в свет в пижаме 

Grazia 39 минут назад
Фото: Grazia
На днях в Нью-Йорке прошла ежегодная премия CFDA Fashion Awards. Гостями «Оскара моды» стали многие знаменитости, в том числе и 16-летняя Кайя Гербер. На светском вечер модель появилась не в платье, как большинство звезд, а в коротких шелковых шортах и полосатой рубашке. «Пижамный» образ Кайя дополнила черными колготками прозрачными босоножками и сияющим клатчем.
К слову, модель непросто так надела total look марки Alexander Wang. В минувшее воскресенье Кайя приняла участие в показе внесезонной коллекции бренда Collection 1. Так что выходом на CFDA Fashion Awards звезда выразила почтение дизайнеру Александру Вэнгу
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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