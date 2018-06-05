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Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид: кто кого затмил на красной дорожке
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Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид: кто кого затмил на красной дорожке 

Журнал ОК! 27 минут назад
Вчера в Нью-Йорке прошло важное для любителей моды мероприятие — церемония вручения премии CFDA-2018. Светское мероприятие не обошлось и без звезд, некоторые из которых были номинированы. На ковровой дорожке блеснули Ким и Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Ирина Шейк, Кайя Гербер, Карли Клосс, Джиджи Хадид и другие светские дивы.
Ким Кардашьян выбрала для светского выхода светлый костюм: облегающую макси-юбку и кроп-топ. Кортни предпочла total-black, а Кендалл облачилась в нежно-сиреневое платье из перьев от Alexandre Vauthier.
Кендалл Дженнер
Ким Кардашьян
Кортни Кардашьян
Но самой яркой на мероприятии была Джиджи Хадид. Она блеснула на ковровой дорожке в пестром сюрреалистическом комбинезоне в стиле Сальвадора Дали.
Джиджи Хадид
Удивила присутствующих и Эшли Грэм. Модель отказалась от привычного мини, отдав предпочтение элегантному платью в пол бежевого цвета.
Эшли Грэм
А вот Ирина Шейк не поскупилась на краски. Российская модель появилась на мероприятии в ярко-желтом платье с леопардовым принтом.
Ирина Шейк
Кайя Гербер и вовсе отказалась от платьев, выбрав костюм в «пижамном стиле».
Кайя Гербер
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