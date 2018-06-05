Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид: кто кого затмил на красной дорожке

Ким Кардашьян выбрала для светского выхода светлый костюм: облегающую макси-юбку и кроп-топ. Кортни предпочла total-black, а Кендалл облачилась в нежно-сиреневое платье из перьев от Alexandre Vauthier.

Кендалл Дженнер

Ким Кардашьян

Кортни Кардашьян

Но самой яркой на мероприятии была Джиджи Хадид. Она блеснула на ковровой дорожке в пестром сюрреалистическом комбинезоне в стиле Сальвадора Дали.

Джиджи Хадид

Удивила присутствующих и Эшли Грэм. Модель отказалась от привычного мини, отдав предпочтение элегантному платью в пол бежевого цвета.

Эшли Грэм

А вот Ирина Шейк не поскупилась на краски. Российская модель появилась на мероприятии в ярко-желтом платье с леопардовым принтом.

Ирина Шейк

Кайя Гербер и вовсе отказалась от платьев, выбрав костюм в «пижамном стиле».

Кайя Гербер