Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид: кто кого затмил на красной дорожке 

Вчера в Нью-Йорке прошло важное для любителей моды мероприятие — церемония вручения премии CFDA-2018. Светское мероприятие не обошлось и без звезд, некоторые из которых были номинированы. На ковровой дорожке блеснули Ким и Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Ирина Шейк, Кайя Гербер, Карли Клосс, Джиджи Хадид и другие светские дивы.
Ким Кардашьян выбрала для светского выхода светлый костюм: облегающую макси-юбку и кроп-топ. Кортни предпочла total-black, а Кендалл облачилась в нежно-сиреневое платье из перьев от Alexandre Vauthier.
Кендалл Дженнер
Ким Кардашьян
Кортни Кардашьян
Но самой яркой на мероприятии была Джиджи Хадид. Она блеснула на ковровой дорожке в пестром сюрреалистическом комбинезоне в стиле Сальвадора Дали.
Джиджи Хадид
Удивила присутствующих и Эшли Грэм. Модель отказалась от привычного мини, отдав предпочтение элегантному платью в пол бежевого цвета.
Эшли Грэм
А вот Ирина Шейк не поскупилась на краски. Российская модель появилась на мероприятии в ярко-желтом платье с леопардовым принтом.
Ирина Шейк
Кайя Гербер и вовсе отказалась от платьев, выбрав костюм в «пижамном стиле».
Кайя Гербер