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К брюкам пришили пошлый карман
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К брюкам пришили пошлый карман 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Японская компания GU выбрала новое местоположение для кармана на мужских брюках, сообщает The Sun.
На сайте бренда появились бежевые штаны с белой накладкой, пришитой на уровне ширинки. По информации GU, которая является дочерней компании фирмы Uniqlo, патч выполняет функции кармана, в который можно положить, например, ключи от квартиры.
Такой дизайн удивил пользователей Twitter.
«Мы хотим, чтобы наши дети любовались этими извращенными брюками? Нет», — критиковали одни в комментариях.
«Появилось место, в котором можно носить банан», — шутили другие.
Брюки также доступны в белом и синем вариантах расцветки с контрастным карманом по цене девять долларов.
В мае британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах. «Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», — говорится на официальном сайте ретейлера в описании продукта. Штаны, которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.
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