Стильные образы недели: юбка плиссе, белый кроп-топ и платье макси

Цвет настроения белый

Белый — один из самых популярных цветов этого лета. Выбираем белый кроп-топ на широких бретелях и комбинируем его с брюками или юбкой-карандашом такого же оттенка. А в качестве дополнения используем аксессуары и обувь в бежевых или серебристых тонах. В такой образ идеально впишутся бежевые босоножки из текстиля на тонком высоком каблуке и кожаные серебристые босоножки на толстом каблуке.

Босоножки SCHUTZ в Milano Moda, цена: от 13 500 руб.,

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заказать: +7 (800) 333-44-87 Взять максимум

Длина макси может сделать образ милым. Для этого нужно подобрать длинное объемное платье светлого оттенка и дополнить его тонким кожаным ремешком. Лучше отказаться от крупных аксессуаров в пользу небольшого клатча на цепочке и солнцезащитных очков. Для жаркого лета подойдут дизайнерские платья свободного силуэта из вискозы от Маши Горячевой, которые можно сочетать с открытой обувью.

Платье «Милана» от Маши Горячевой,

цена: от 22 500 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Платье «Николь» от Маши Горячевой,

цена: от 18 500 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

По-мужски

В поисках безупречного делового костюма на лето? Полосатый вариант карамельного оттенка — удачный союзник во всех делах, и Кендалл Дженнер об этом знает! Добавим к образу белую футболку, удобную обувь, стильные очки и сумку через плечо.

С чувством юмора

Совмещать юмор и элегантность — дело нехитрое. Возьмем за основу футболку с ироничным слоганом, добавим к ней романтичную юбку с цветами, накрасим губы яркой помадой и выберем удобную обувь (кроссовки или слиперы). Дополнить такой образ вы можете женственными кожаными слиперами бежевого и кремового цвета от CORSOCOMO.

Слиперы CORSOCOMO, цена: от 6 800 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Слиперы CORSOCOMO, цена: от 5 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Многоклеточные

Традиционная клетка вновь завоевывает сердца модниц. Этим летом никаких правил нет — можно смело сочетать разные варианты клетки. Главное, чтобы весь остальной наряд был простым — белая футболка и джинсы вполне подойдут.

И снова плиссе

Плиссированная юбка миди уже стала классикой. Этим летом сочетаем ее с обувью такого же оттенка, воздушной блузой и фантазийной сумкой. Эффект будет сногсшибательным! Изюминку образу добавят необычные сумки из экокожи от интернет-магазинов сумок и чемоданов GRIZZLY и «Три сундука».

Женская сумка из экокожи Ors Oro​ в GRIZZLY,

цена: от 1 423 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56​

Сумка женская Alliance в магазине «Три сундука»,

цена: от 2 720 руб., заказать: +7 (800) 555-69-85 Другие уличные образы для вдохновения:

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