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Кто стал самой влиятельной модницей в сети
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Кто стал самой влиятельной модницей в сети 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера вечером в Бруклине с размахом прошла церемония CFDA Fashion Awards — 2018, победителей которой чествовали за успехи в области моды. Одна из наград досталась Ким Кардашьян, ее признали самой влиятельной и успешной фэшн-иконой в соцсетях: супруга Канье Уэста стала победительницей в новой номинации «Инфлюэнсер года».
Сама Ким, похоже, не ожидала, что выберут именно ее, и с юмором отреагировала на свою победу: «Я до сих пор немного в шоке из-за награды в области моды, ведь большую часть времени вы видите меня почти без одежды». Впрочем, Кардашьян не стала только отшучиваться, но и поблагодарила за оказанную честь: «Я проделала большой путь, и вот теперь я стою на этой сцене и получаю премию за свои достижения в модной сфере, которая всегда очень привлекала меня, потому я благодарна вам за это признание, оно очень много значит для меня».
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