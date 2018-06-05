Кто стал самой влиятельной модницей в сети

Вчера вечером в Бруклине с размахом прошла церемония CFDA Fashion Awards — 2018, победителей которой чествовали за успехи в области моды. Одна из наград досталась Ким Кардашьян , ее признали самой влиятельной и успешной фэшн-иконой в соцсетях: супруга Канье Уэста стала победительницей в новой номинации «Инфлюэнсер года».

Сама Ким, похоже, не ожидала, что выберут именно ее, и с юмором отреагировала на свою победу: «Я до сих пор немного в шоке из-за награды в области моды, ведь большую часть времени вы видите меня почти без одежды». Впрочем, Кардашьян не стала только отшучиваться, но и поблагодарила за оказанную честь: «Я проделала большой путь, и вот теперь я стою на этой сцене и получаю премию за свои достижения в модной сфере, которая всегда очень привлекала меня, потому я благодарна вам за это признание, оно очень много значит для меня».