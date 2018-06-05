Школьник из Сосновоборска собрал модели всех стадионов ЧМ‐2018

Десятилетний фанат Криштиану Роналду из Сосновоборска (Красноярский край) собрал коллекцию макетов всех 12 стадионов грядущего мундиаля. Снимок опубликовала в своем Insyagram мама мальчика.

Такие макеты в виде конструктора продаются в известной сети супермаркетов. Как рассказала «360» мама школьника, Оксана, мальчишка бегал «с бумажкой по всем кассам: отмечал какие у него есть, каких нету, и собирал», после чего прибежал домой и, не раздеваясь, начал строить. Коллекцию собрали всей семьей за час.

Мальчик сам занимается футболом в спортивной школе и серьезно увлекается этим видом спорта. Оксана признается, что даже забитые голы он отмечает, как его фаворит — нападающий «Реал Мадрид» Криштиану Роналду.

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