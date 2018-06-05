10 ярких и заметных поясных сумок на лето

Поясные сумки вот уже несколько сезонов не покидают умы и гардеробные модниц: без них совершенно не мыслят своих повседневных образов сестры Хадид, Кайя Гербер Кендалл Дженнер и даже поклонница сексуально-женственного стиля Роузи Хантингтон-Уайтли . Фэшиониста носят их поверх кардиганов и блейзеров, на поясе и через плечо, а порой берут с собой сразу пару дизайнерских аксессуаров, чтобы не испытывать мук выбора.

Зимой и весной более актуальными были сумки немарких и приглушенных оттенков, теперь же наступило лето, и уже можно присмотреться к более ярким и заметным вариантам алого, горчичного, бордового, розового и других насыщенных цветов — лучшие из них вы найдете в нашей подборке.