«Куда в пижаме?»: Нонна Гришаева смутила нарядом на премьере фильма

Известная комедийная актриса Нонна Гришаева с оригинальностью подошла к красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр», и появилась перед публикой в весьма спорном комплекте. Вместо вечернего платья звезда нарядилась в брючный костюм, чья текстура напомнила почитателям спальный наряд, созданный для дома, но никак не для выходов в свет.

Известная российская актриса театра, кино и телевидения Нонна Гришаева приняла участие в «Кинотавре» в Сочи, почтив своим присутствием как открытие престижного кинофорума, так и премьеру фильма «Война Анны». И если для церемонии открытия звезда выбрала элегантное вечернее платье, то на 74-минутную картину режиссера Алексея Федорченко Нонна появилась в брючном костюме, который весьма смутил обывателей.

К немалому удивлению поклонников, актриса, известная своими комедийными ролями и ямочкой на щеке, сделала ставку на оригинальный и неизбитый образ. Зеленый костюм красиво отливал серебром при каждом движении Нонны и ниспадал мягкими волнами вокруг ее фигуры. Впрочем, именно это и подвело теледиву, поскольку ее комплект напомнил публике бархатную пижаму из фешенебельных бутиков. А потому обыватели, ожидавшие красивый вечерний выход Гришаевой, были крайне разочарованы таким простым домашним образом и всячески высмеяли ее выбор, ругая Нонну за неуместный пижамный стиль.

«Актриса замечательная, но наряд подвёл ее» «Домашний прикид» «А ведь такая красивая дама. Могла бы и блеснуть своей стройной фигурой» «Куда в пижаме идет?» «Домашняя пижама. Не понимаю, когда звезды на дорожке как будто вышли за хлебом в магазин» «Только что из спальни, что ли?»