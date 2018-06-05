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Гарри Стайлс стал лицом Gucci
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Гарри Стайлс стал лицом Gucci 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Итальянский модный Дом представил новую рекламную кампанию осенне-зимней костюмной линейки Gucci Tailoring. Ее главным героем стал музыкант и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлс. Автором кампейна выступил известный британский фотограф и режиссер Глен Лачфорд, на постоянной основе сотрудничающий с брендом.
Съемки кампейна проходили в Северном Лондоне в местном пабе, специализирующимся на традиционном английском фастфуде Fish&Chips. Компанию Гарри на площадке и в кадре составили не только обычные посетители кафе, но и домашние питомцы — петух и несколько собак.
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