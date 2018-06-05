Гарри Стайлс стал лицом Gucci

Итальянский модный Дом представил новую рекламную кампанию осенне-зимней костюмной линейки Gucci Tailoring. Ее главным героем стал музыкант и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлс . Автором кампейна выступил известный британский фотограф и режиссер Глен Лачфорд , на постоянной основе сотрудничающий с брендом.

Съемки кампейна проходили в Северном Лондоне в местном пабе, специализирующимся на традиционном английском фастфуде Fish&Chips. Компанию Гарри на площадке и в кадре составили не только обычные посетители кафе, но и домашние питомцы — петух и несколько собак.