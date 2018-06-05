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Брюки-парашюты, идеальные платья на лето и кутюрные мюли в новой коллекции Лены Максимовой
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Брюки-парашюты, идеальные платья на лето и кутюрные мюли в новой коллекции Лены Максимовой 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Выпускница Новосибирской архитектурно-художественной академии Лена Максимова, переехавшая в Петербург и занявшая нишу «гротескного авангарда», показала летнюю коллекцию в рамках своей базовой линейки MUUS. Хотя действительно базовой эту одежду назвать очень сложно: желто-зеленое асимметричное платье впору надевать на вечерние мероприятия (например, на нашу премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга), объемные романтичные блузы — носить с кутюрными юбками, расшитыми бисером, а дутые спортивные куртки с оборками — комбинировать с остроносыми лодочками kitten heels или же с красивейшими летними мюли, которые Лена теперь тоже выпускает.
Лена Максимова дизайнер
»Новая коллекция, как и предыдущая, получилась эклектичной, я это связываю с тем, что в последнее время много путешествую и после поездок возвращаюсь другим человеком с другими мыслями и идеями. Складывается образ современной мечтательницы, романтичной особы из будущего. За счет светоотражающих элементов в виде рюш и цветов идет отсылка к городской среде. С этой коллекцией мы выпустили пару моделей обуви. Мюли — очень удобная и красивая обувь без задника, которая никогда не натрет пятку. С недавних пор мы решили отказаться от традиционных сезонных выпусков в пользу вневременных коллекций и даже иногда просто попадания в сезон. Хочется чтобы одежда от моего бренда была актуальной, хочется показывать вещи, которые несут позитивные эмоции».
Купить платья, пальто, блузы, брюки с «затяжками» и куртки для прохладного лета можно на сайте lenamaksimova.com или в магазине российских дизайнеров 8-store. Стоимость одежды от 10 000 до 35 000 рублей, мюли — от 12 000 до 16 000.
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