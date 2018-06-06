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Битва Рианны и Ким Кардашьян — кому больше идет белый кроп-топ и юбка?
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Битва Рианны и Ким Кардашьян — кому больше идет белый кроп-топ и юбка? 

Grazia 33 минуты назад
Фото: Grazia
На днях в Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград премии CFDA Fashion Awards. На мероприятие приехала многодетная мама и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Любительница эпатажа выбрала довольно сдержанный для себя наряд. Она надела белоснежный костюм Rick Ownes из кроп-топа и длинной обтягивающей юбки, которые дополнила высоким хвостом и макияжем с акцентом на глазах.
В 2014 на Met Gala в подобном образе появилась Рианна. Кроп-топ с длинным рукавом и декорированным воротом она дополнила длинной обтягивающей юбкой — аутфит Stella McCartney. Образ с открытой спиной и шлейфом Рири завершила высоким пучком, пепельно-розоой помадой и черными стрелками.
Кому больше идет белоснежный образ?
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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