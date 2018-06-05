Ким Кардашьян, Ирина Шейк и другие лучшие образы CFDA Fashion Awards

В Нью-Йорке в Бруклинском музее состоялась престижная премия в области моды — церемония вручения наград CFDA Fashion Awards. С 1981 года 300 авторитетных фэшн-деятелей по всей строгости оценивают дизайнеров. Неудивительно, что мировые звезды не пропускают это событие.

Так, среди первых на ковровой дороже появилась Ким Кардашьян . Она надела белоснежный костюм Rick Ownes из кроп-топа и длинной обтягивающей юбки. Звезда реалити-шоу дополнила образ высоким хвостом и макияжем с акцентом на глазах.

Ирина Шейк появилась на фотоколле в платье Diane Von Furstenberg желтого цвета и с леопардовым принтом. На подоле был разрез чуть выше колена.

Самым ярким и необычным был признан образ Джиджи Хадид. Модель вышла в свет в пестром комбинезоне Versace, который дополнила туфлями-лодочками и ярко-красной помадой.

Другая модель, Кендалл Дженнер появилась в шикарном платье из перьев Alexandre Vauthier. Ассиметричный подол продемонстрировал стройные ноги звезды, а декольте — плечи и ключицы.

Наоми Кэмпбелл выбрала ярко-красное платье Calvin Klein с бахромой. Наряд она дополнила черным чокером и красными туфлями-лодочками.

На церемонии появилась и Кейт Бланшетт . Актриса, которая любит элегантные и сдержанные образы, поставила на Monse — надела черное платье с серебряными пайетками и жакетом.

На черное поставила и Рози Хантнгтон-Уайтли. Она надела необычный костюм Altuzarra. На брюках были белые кружевные вставки, а верх представлял из себя асимметричный жакет, который открывал плечо модели и часть живота.