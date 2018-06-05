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Ким Кардашьян, Ирина Шейк и другие лучшие образы CFDA Fashion Awards
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Ким Кардашьян, Ирина Шейк и другие лучшие образы CFDA Fashion Awards 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
В Нью-Йорке в Бруклинском музее состоялась престижная премия в области моды — церемония вручения наград CFDA Fashion Awards. С 1981 года 300 авторитетных фэшн-деятелей по всей строгости оценивают дизайнеров. Неудивительно, что мировые звезды не пропускают это событие.
Так, среди первых на ковровой дороже появилась Ким Кардашьян. Она надела белоснежный костюм Rick Ownes из кроп-топа и длинной обтягивающей юбки. Звезда реалити-шоу дополнила образ высоким хвостом и макияжем с акцентом на глазах.
Ирина Шейк появилась на фотоколле в платье Diane Von Furstenberg желтого цвета и с леопардовым принтом. На подоле был разрез чуть выше колена.
Самым ярким и необычным был признан образ Джиджи Хадид. Модель вышла в свет в пестром комбинезоне Versace, который дополнила туфлями-лодочками и ярко-красной помадой.
Другая модель, Кендалл Дженнер появилась в шикарном платье из перьев Alexandre Vauthier. Ассиметричный подол продемонстрировал стройные ноги звезды, а декольте — плечи и ключицы.
Наоми Кэмпбелл выбрала ярко-красное платье Calvin Klein с бахромой. Наряд она дополнила черным чокером и красными туфлями-лодочками.
На церемонии появилась и Кейт Бланшетт. Актриса, которая любит элегантные и сдержанные образы, поставила на Monse — надела черное платье с серебряными пайетками и жакетом.
На черное поставила и Рози Хантнгтон-Уайтли. Она надела необычный костюм Altuzarra. На брюках были белые кружевные вставки, а верх представлял из себя асимметричный жакет, который открывал плечо модели и часть живота.
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