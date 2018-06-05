Ретро-рукавчики: самые популярные фасоны 40-х и 50-х

Рукав «Епископ», расклешенный и присборенный у манжеты, был популярен не только в укороченном варианте, но и в длинном, но объемный рукавчик длиной до локтя позволял создать изящный контраст с тонким предплечьем.

Кстати, именно такой рукав использовал Paolo Sebastian в своей сказочной весенней коллекции!

Рукав «Тюльпан» называют также рукав-лепесток, что прекрасно отражает его цветочную нежность и деликатность.

Красиво обрамляет плечо, но при желании вы можете сделать его гораздо длиннее!

Рукав «Фонарик» пользуется популярностью и в наши дни, хотя, надо признать, гораздо меньшей.

В современной интерпретации больше ассоциируется с детской или подростковой модой, но в 40-х и 50-х годах прошлого века блузка или платье с такими задорными рукавчиками присутствовали буквально в каждом гардеробе.

Пожалуй, никогда, ни до, ни после, рукав «Реглан» во всех своих вариациях не пользовался таким обожанием, как в середине прошлого века.

Реглан позволяет сделать плечи визуально уже, создать особую покатость линии плеча, которая приветствовалась, как в топах и платьях, так и в верхней одежде.

Цельнокроеный рукав с широкой проймой очень похож на рукав «Летучая мышь», однако у «Доломана» пройма все-таки уже.

Свое название такой рукавчик позаимствовал у гусарской куртки — доломана, которую венгерская легкая кавалерия переняла у турецких пашей.

Романтичный рукавчик «Крылышко» сшить настолько легко, что справятся даже начинающие мастерицы!

Ну а его способность превратить любую блузку или платье в очаровательную и воздушную вещь переоценить сложно!

Фасон с таким неприглядным названием представляет собой широкий рукав со сборками по всему окату, суженный на уровне локтя и плотно прилегающий к руке от предплечья до запястья. Маленькая отложная манжета завершает рукавчик, который по форме напоминает ножку барашка, чему он и обязан своим названием.

Даже в сороковых этот фасон был в духе ретро, ведь его популярность уходила корнями в предыдущие столетие.