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Калининградка перечислила мошеннику из соцсети 12 тысяч рублей за платье
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Калининградка перечислила мошеннику из соцсети 12 тысяч рублей за платье 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Жительница Светлогорска пытается найти мошенника, из-за которого она лишилась 12 тысяч рублей, захотев купить новое платье.
Заявление в полицию принесла 38-летняя женщина. Она рассказала, что присмотрела платье в интернет-магазине через социальную сеть «Инстаграм». Продавец предоставил ей расчетный счет, на который она и перевела крупную сумму денег.
Но платье она так и не получила, а «продавец» перестал выходить на связь.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы сроком до 2 лет», — сообщили в МВД.
Кстати, в ведомстве советуют не тянуть с обращением в полицию — тогда больше шансов вернуть хотя бы часть денежных средств.
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