Калининградка перечислила мошеннику из соцсети 12 тысяч рублей за платье

Жительница Светлогорска пытается найти мошенника, из-за которого она лишилась 12 тысяч рублей, захотев купить новое платье.

Заявление в полицию принесла 38-летняя женщина. Она рассказала, что присмотрела платье в интернет-магазине через социальную сеть «Инстаграм». Продавец предоставил ей расчетный счет, на который она и перевела крупную сумму денег.

Но платье она так и не получила, а «продавец» перестал выходить на связь.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы сроком до 2 лет», — сообщили в МВД.

Кстати, в ведомстве советуют не тянуть с обращением в полицию — тогда больше шансов вернуть хотя бы часть денежных средств.