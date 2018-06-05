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Кажется, мы нашли лучшую рекламную кампанию сезона — от Марго Робби и Карла Лагерфельда
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Кажется, мы нашли лучшую рекламную кампанию сезона — от Марго Робби и Карла Лагерфельда 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
За пять дней до рекламного старта новой линейки Chanel — Coco Neige, в рамках которой бренд выпускает одежду для зимнего отдыха, в сети появилась полная версия кампейна. Ее героиней стала актриса Марго Робби, которая была назначена амбассадором Chanel в феврале этого года (за пару часов до «Оскара»), а автором — сам Карл Лагерфельд.
На съемках звезда фильмов «Тоня против всех» и «Волк с Уолл-стрит» примерила шапку-ушанку, черную пуховую куртку, лыжную маску, белоснежную блузу и минималистичный комбинезон — в этих вещах, которые поступят в продажу уже в июле, мы готовы покорять не только красные дорожки, но и «Эверест»!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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