Новые кадры: Марго Робби в рекламной кампании Chanel 

Французский дом Chanel наконец-то радует нас полной рекламной кампанией новой коллекции одежды Coco Neige, которая была анонсирована в марте этого года. Лицом линейки стала актриса Марго Робби, покорившая Голливуд буквально за последние несколько лет.
Автором фотосессии линейки для горнолыжного спорта Coco Neige выступил лично Карл Лагерфельд. В коллекцию также войдут зимние куртки, комбинезоны, дубленки, утепленные брюки и юбки.
Полный фотосет с участием Марго и пара закулисных кадров:
попкорнnews