Ещё
Новые кадры: Марго Робби в рекламной кампании Chanel
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые кадры: Марго Робби в рекламной кампании Chanel 

Попкорн News 17 минут назад
Фото: Попкорн News
Французский дом Chanel наконец-то радует нас полной рекламной кампанией новой коллекции одежды Coco Neige, которая была анонсирована в марте этого года. Лицом линейки стала актриса Марго Робби, покорившая Голливуд буквально за последние несколько лет.
Автором фотосессии линейки для горнолыжного спорта Coco Neige выступил лично Карл Лагерфельд. В коллекцию также войдут зимние куртки, комбинезоны, дубленки, утепленные брюки и юбки.
Полный фотосет с участием Марго и пара закулисных кадров:
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: Кэти Холмс и Дакота Фаннинг на вечере Roger Vivier Фото: Кристен Стюарт, Анджелина Джоли и еще 10 звезд, радикально преобразившихся после смены стилиста Видео: Джонни Депп снялся в новой короткометражке бренда Dior
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики12
Изнемогающая Валерия попросила помощи2
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра27
Паулина Андреева поменяла имидж
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение