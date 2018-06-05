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Бриллианты каждому!: ювелирные бренды начнут продавать алмазы за 200$
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Бриллианты каждому!: ювелирные бренды начнут продавать алмазы за 200$ 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Крупнейшая алмазодобывающая компания DeBeers, которая контролирует 30% рынка натуральных кристаллов, начнет продавать бриллианты, выращенные в лаборатории. По заверениям экспертов, они будут отличаться от натуральных только низкой ценой: стоимость четверти карата — 200$, а камня весом в один карат — 800$. Для реализации идеи De Beers создали фирму Lightbox Jewelry, которая планирует поставлять синтетические камни брендам по всему миру. По заверению экспертов, они обвалят цены на ювелирном рынке и вскоре появятся в гардеробе практически каждой девушки. Напомним, компания De Beers, основанная в 1888 году и гордящаяся своим рекламным слоганом «Бриллиант — навсегда», до последнего отказывалась заниматься искусственными алмазами. Но проведенные фирмой исследования показали, что потребители готовы (и очень хотят!) покупать синтетические бриллианты как аналоги натуральным и дорогостоящим.
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