Леди Гага решила поиграть в 60-е

Леди Гага Фото: AUG/face to face/globallookpress.com С тех пор как Леди Гага обручилась со своим агентом Кристианом Карино , ее стиль заметно изменился. Пропали платья из мяса и комбинезоны из сетки на голое тело. Что до бойфренда, то он просто без ума от своей невесты и даже наколол себе чуть пониже плеча татуировку с ее лицом. Многие судачат, что Гага могла бы найти кого-то помоложе и побогаче (Карино старше Гаги на 17 лет), но звезду в избраннике все устраивает. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Каждое появление Гаги — это тщательно срежиссированный спектакль. Думаете, ваза с цветами — подарок поклонников? Как бы не так — уверена, букет ей вручил стилист, потому что цветы — яркое пятно в ее монохромном образе, такое же, как голубые тени на веках. В этот раз Гага решила поиграть в 60-е. Посмотрите на колготки с босоножками — да, теперь так носят!