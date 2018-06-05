5 cамых уродливых вещей, которые когда-либо создавали дизайнеры

Платье Comme des Garçons

На самом деле, мы не уверены, если это реально задумывалось как платье, но об ужасах этого творения особо и говорить нечего. Собственно, у модного Дома достаточно подобных случаев — откройте фото с любой из коллекций и там вы найдете себе сценарии для самых страшных фильмов.

Обувь Alexander McQueen

В этой обуви из последних коллекций великого МакКуина смотрится круто только Леди Гага . В остальном же она никогда не перестанет нас пугать. Это вам не «уродливые» кроссовки, которые поднимают продажи модным брендам. Знал бы тогда Александр, знал бы…

Ок, может, сейчас этот тренд бы и оценили (ввиду моды на «голые» наряды), но в то время это творение Лагерфельда было, конечно, весьма экстравагантным. На самом деле, такой купальник даже для груди вреден — никакой защиты от ультрафиолета.

Мясное платье Леди Гаги

Не надо быть вегетарианцем, чтобы этот наряд Гаги поверг вас в ужас. Наверное, мы никогда не забудем этот лук, но зато Гага точно увековечила себя в памяти своих фанатов. И не только фанатов.

UGGs

Ок, угги сами по себе никогда не были красивой обувью, но их последнее модное заявление просто поставило на бренде жирную точку. То, что они предлагают носить следующей осенью, даже обувью назвать сложно.