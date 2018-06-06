Ещё
MIT и Puma выпустили кроссовки с «бактериологической вентиляцией»
Далее:
Читайте также:
Ещё

MIT и Puma выпустили кроссовки с «бактериологической вентиляцией» 

Hi-News.ru 35 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Как известно, хорошая спортивная обувь должна быть не только удобной, но и хорошо вентилируемой. При этом обмен веществ у каждого человека разный, что влияет на все процессы жизнедеятельности, поэтому в одинаковой ситуации люди потеют по-разному. А пот является благоприятной средой для развития грибков и болезнетворных бактерий. Как же быть? Шить индивидуальную обувь каждому? Вовсе не обязательно, ведь специалисты Массачусетского технологического института (MIT) совместно с производителем спортивных товаров Puma выпустили кроссовки, вентиляцию в которых контролируют особые бактерии.
Коллекция кроссовок получила название Adaptive Dynamics, и это один из первых в мире видов обуви с элементами так называемого биодизайна. Это означает, что для некоторых функций используются живые бактерии. В данном случае они отвечают за вентиляцию обуви. Как же это происходит? Микроорганизмы активизируются в тот момент, когда повышается физическая активность, а вместе с ней и температура. Чем выше интенсивность тренировки и температура — тем выше скорость размножения бактерий.
Сами бактерии «живут» в специальных отсеках, которые при уничтожении превращаются в поры для вентиляции. В процессе жизнедеятельности бактерии питаются материалами кроссовка и формируют вентиляционные отверстия. Но переживать за то, что бактерии съедят всю обувь, не стоит. Они могут поглощать лишь определенный вид материала для улучшения теплообмена. Также в кроссовки Adaptive Dynamic встроены датчики, собирающие информацию о движении и физической активности. Ожидается, что коллекция появится на рынке в виде лимитированной серии, после чего некоторые наработки могут быть использованы в основной линейке продуктов Puma.
Hi-News.ru: последние новости
В чем Google впервые превзошла Amazon? Шашлык и барбекю при жарке выделяют смертельно опасные канцерогены Создана самовосстанавливающаяся кожа из жидкого металла
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему анальный секс — это не страшно7
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Бузова приревновала ухажера5
Королева вовремя сменила партнера8
Ученые заявили о серьезной опасности бюстгальтеров2
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение