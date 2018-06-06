MIT и Puma выпустили кроссовки с «бактериологической вентиляцией»

Как известно, хорошая спортивная обувь должна быть не только удобной, но и хорошо вентилируемой. При этом обмен веществ у каждого человека разный, что влияет на все процессы жизнедеятельности, поэтому в одинаковой ситуации люди потеют по-разному. А пот является благоприятной средой для развития грибков и болезнетворных бактерий. Как же быть? Шить индивидуальную обувь каждому? Вовсе не обязательно, ведь специалисты Массачусетского технологического института (MIT) совместно с производителем спортивных товаров Puma выпустили кроссовки, вентиляцию в которых контролируют особые бактерии.

Коллекция кроссовок получила название Adaptive Dynamics, и это один из первых в мире видов обуви с элементами так называемого биодизайна. Это означает, что для некоторых функций используются живые бактерии. В данном случае они отвечают за вентиляцию обуви. Как же это происходит? Микроорганизмы активизируются в тот момент, когда повышается физическая активность, а вместе с ней и температура. Чем выше интенсивность тренировки и температура — тем выше скорость размножения бактерий.

Сами бактерии «живут» в специальных отсеках, которые при уничтожении превращаются в поры для вентиляции. В процессе жизнедеятельности бактерии питаются материалами кроссовка и формируют вентиляционные отверстия. Но переживать за то, что бактерии съедят всю обувь, не стоит. Они могут поглощать лишь определенный вид материала для улучшения теплообмена. Также в кроссовки Adaptive Dynamic встроены датчики, собирающие информацию о движении и физической активности. Ожидается, что коллекция появится на рынке в виде лимитированной серии, после чего некоторые наработки могут быть использованы в основной линейке продуктов Puma.