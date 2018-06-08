Здесь самые необычные и доступные кроссовки 2018 года на лето

Здесь самые необычные и доступные кроссовки 2018 года на летоНаступило лето: ближайшие несколько месяцев можно забыть про зимние ботинки, валенки и сапоги. Сейчас самое время быть модным и рассекать в стильных, эксклюзивных кроссовках. Но что делать, если на оригинал «Баленсиаги» нет денег? В этой подборке самых стильных и необычных сникеров этого сезона есть ответ и на такой вопрос (подсказка: это Puma). Вообще, в трендах комиксы и супер-геройские мотивы. Учитывая, что «Мстители» собрали в мировом прокате около 2 миллиардов долларов, неудивительна заинтересованность производителей кроссовок в этом хайпе. Смотрите, выбирайте и заказывайте: 1. SEGA And Puma

На свете очень мало людей, не знакомых с культовым ежом от Sega. Благодаря компании Puma, таких людей станет ещё меньше: новая линейка кроссовок этой фирмы посвящена синему герою из нашего детства и его главному противнику — доктору Эггману.

Модель: SEGA x Puma RS-0 Sonic/Dr. Eggman

Цена: от 13 000 руб.

Где купить: Ebay.com Релиз в Европе состоялся 5-го июня, но на всех официальных сайтах обе модели полностью раскуплены. Для всех почитателей Соника или Puma предлагаю поохотиться за этими уникальными кроссовками на Ebay.com, или подождать американского релиза, который состоится 12 июня. 2. Marvel x Vans

Горячо любимые в нашей стране производитель обуви Vans крепко оседлал супер-геройскую тему. В новом модельном ряде кед и кроссовок нашлось место для всех «Мстителей», включая так и не появившуюся на экране Капитана Марвел.

Модель: Marvel x Vans collab

Цена: от 45 долларов

Где купить: tillys.com (cкидка 20% по промокоду SHOP20) В российском интернет-магазине Vans новой коллаборации еще нет. Так что единственная возможность примерить на ногу Чёрную Пантеру или Дэдпула — обратиться к западным торговым площадкам. Выбор большой, цены приятные, да ещё и скидка есть. 3. Jordan Trunner LX High Lux Несмотря на то, что за окном июнь, погода в большинстве городов средней полосы России не балует нас жаркой погодой. Чтобы пережить слякоть, дождь и даже заморозки, Nike предлагает высокие сникеры Air Jordan, которые при правильно подобранных джинсах будут смотреться просто космически.

Модель: Jordan Trunner LX High Lux Цена: от 65 долларов

Где купить: Amazon.com Несколько расцветок, удобная подошва и высокий силуэт позволяют носить эту модель даже до первых заморозков. Лично мне эти сникеры напоминают космическую обувь из «Чужого», а вам? 4. Nike React Element 87 А вот и горячая новинка от Nike, которая вот-вот поступит на прилавки западных магазинов. Новые Nike React Element 87 сочетают в себе уличный стиль, комфортную посаду на ноге и крутые расцветки. Релиз ожидается 14 июня, так что не пропустите возможность урвать эти крутые сникеры первыми. По опыту могу предположить, что возможность положить эти кроссовки в корзину будет исчисляться секундами с момента старта продаж.

Модель: Nike React Element 87 Цена: 170 долларов

Где купить: Nike.com Эта модель примечательна тем, что в создании расцветок поучаствовали известные дизайнеры, вроде Virgil Abloh и Jun Takahashi. Что и говорить — модель с зелёно-красным принтом выглядит очень сочно. 5. Puma Thunder Spectra

А вот и замена хайповых «Баленсиаг», которые могут себе позволить немногие из-за высокой цены. Примечательно, что у компании Puma это абсолютно новый силуэт, что говорит о популярности кроссовок с массивной подошвой в этом году.

Модель: Puma Thunder Spectra

Цена: 120 долларов

Где купить: Puma.com При создании этого силуэта дизайнеры вдохновлялись обувью для бегунов 90-х годов. Кроссовки получились прочными, благодаря кожаным вставкам — в таких можно ходить и в дождливую погоду, не боясь промочить ноги. Умеренная цена является ещё одним плюсом к покупке Puma Thunder Spectra. 6. Nike Air Max 90 EM Flag Pack

Дизайнеры Nike не устают придумывать новые расцветки для классических AirMax. В свете мирового чемпионата по футболу новые Nike Air Max 90 EM с флагами стран дополнят образ любого футбольного фаната. Кроме новой расцветки всё остальное — хорошо зарекомендовавшее себя старое. Удобные и неубиваемые «Найки» всегда были отличной обувью для покорения городских джунглей.

Модель: Nike Air Max 90 EM Flag Pack

Цена: 120 долларов

Где купить: Nike.com Релиз этой модели запланирован на 14 июня, так что осталось совсем немного времени, чтобы подкопить 120 долларов. Именно такую цену прогнозируют Nike Air Max 90 EM Flag Pack на старте продаж в официальном магазине Nike. Удивительный мир сникеров не перестает подкидывать инсайды и релизы крутых моделей. Не знаю, как вы, а я втянулся в поиск уникальных кроссовок. Все модели на данный момент невозможно найти в официальных магазинах в России, поэтому пользуйтесь сервисами по доставке товаров из США. Ссылок не будет — это не реклама, но мы много писали о подобных сервисах, поиск по сайту в помощь. Из представленных в этой подборке мой определенный фаворит — коллаборация Sega и Puma. А какие понравились вам?