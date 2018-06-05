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Сеть обувных магазинов Rendez-Vous разыгрывает билеты на концерт Кэти Перри
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Сеть обувных магазинов Rendez-Vous разыгрывает билеты на концерт Кэти Перри 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Уже третий сезон подряд в сети магазинов Rendez-Vous эксклюзивно представлена коллекция обуви американской певицы Кэти Перри. Она пользуется популярностью не только у клиентов сети, но и у известных блогеров и артистов: например, художница и клипмейкер из Петербурга Таша Алакоз сделала ей яркий (гипнотический!) лукбук. Летняя коллекция обуви в этом году посвящена нескольким темам: детские игры, мужской гардероб и зачарованный сад, и все эти мотивы отражены в туфлях, балетках, ботинках и шлепанцах. Теперь Rendez-Vous решил сделать поклонников Кэти Перри еще ближе к певице и подарить билет на ее концерт 28 июня в Барселоне. Чтобы получить его в рамках масштабного конкурса, необходимо либо совершить покупку в магазинах Rendez-Vous до 12 июня и зарегистрироваться по ссылке, либо выложить в свой Instagram фото обуви Katy Perry и ваш снимок в образе, который больше всего под нее подходит. Пост нужно сопроводить хэштегами #рандевускэти и #rendezvousrussia и ждать выбора экспертной комиссии. Всего будет разыграно 4 комплектов призов, каждый из которых включает авиабилеты, проживание в отеле и билеты на концерт.
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