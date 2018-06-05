Как и с чем сексуально носить украшения?

Модные журналы кричат: «Сексуальность снова в моде!» А разве чувственность вообще может быть неактуальной для девушки, которая ведет активный образ жизни и наслаждается каждым моментом? Другой вопрос, что каждая из нас находит для сексуальности свой смысл. Для кого-то это ботфорты и обтягивающие наряды, как у героини Джулии Робертс в фильме «Красотка», а для кого-то — брючные костюмы и изящные шпильки, как у моделей на черно-белых фотографиях Хельмута Ньютона

Мы не будем углубляться в классификации, а лучше добавим «специй» к каждому варианту — ювелирных украшений, которые умеют говорить о сексуальности своим деликатным драгоценным языком. И надеемся, что наши рецепты подоспеют как раз вовремя, когда за окном наконец-то наступит лето и мы примерим открытую одежду.

В вырезе белой рубашки

Что понадобится: кулоны с эмблемами

Говорим «первое свидание» и подразумеваем именно такой образ: в меру чувственный и призывный, но в то же время сдержанный и элегантный. Вы выбираете, сколько пуговиц расстегнуть и надевать ли нижнее белье под рубашку, но золотые акценты в декольте просто необходимы.

Как и с чем сексуально носить украшения?

Подвеска Sokolov, розовое золото; подвеска «Калина Золотая», розовое золото, жемчуг, фианит; подвеска Sokolov, розовое золото, фианит (заказать)

С гладкой укладкой

Что понадобится: серьги-кольца под золото

Дождитесь жаркой погоды, когда город будет напоминать расплавленный солнцем мираж, и поэкспериментируйте с прическами с мокрыми волосами. Это могут быть зачесанные назад, распущенные волнами волосы или гладкая прическа с хвостом или пучком, но неизменный аксессуар для всех вариантов — серьги-кольца из желтого или розового золота.

Как и с чем сексуально носить украшения?

Серьги Sokolov, розовое золото; серьги Sokolov, розовое золото (заказать)

С красным лаком на ногтях

Что понадобится: браслеты в едином стиле

Используйте эту соблазнительную комбинацию, которая остается классикой без привязки к тенденциям сезона: страстный красный маникюр и композиция из браслетов как из серебра, так и из золота. Стилистику украшений подбирайте на ваш вкус — более нежные и тонкие модели или массивные хулиганские цепи.

Как и с чем сексуально носить украшения?

Браслет SL, розовое и белое золото; браслет SL, белое и розовое золото (заказать)

С мужскими свитерами и мини

Что понадобится: крупные браслеты и кольца

Раз уж лето не спешит к нам в гости, приходится снова возвращаться к теплым вещам. Надеемся, что это временно, а пока наслаждаемся тем, как соблазнительно в тандеме смотрятся свитера oversize с короткими юбками и комбинациями колец и браслетов.

Как и с чем сексуально носить украшения?

Кольцо SL, серебро, фианиты; браслет SL, серебро, фианит, эмаль (заказать)

С асимметричными топами

Что понадобится: длинные серьги-нити

В жаркую погоду все непременно вернутся к топам с открытыми плечами, а мы предлагаем не быть как большинство и переключиться на асимметричные модели. Вместо двух плеч продемонстрируйте одно, но зато с какими эффектными сережками!

Как и с чем сексуально носить украшения?

Серьги Sokolov, розовое золото, топазы; серьги SL, серебро, алпаниты, фианиты (заказать)

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