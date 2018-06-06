Какие украшения подарить будущей маме

Будущие мамы любят внимание, если это, конечно, не бесконечные вопросы про состояние здоровья и планы на будущее. А беременность лучшей подруги — это точно особенный период, когда на прочность проверяются ваши дружеские чувства. Сумеете ли вы помочь и поддержать или сошлетесь на излишнюю занятость? А может быть, растеряетесь при одной мысли об «интересном положении» подруги, как Саманта во всем известном сериале? Непременно найдите время, чтобы разделить трепетный момент вместе, и отметьте его особенным подарком на тему материнства.

Золотой браслет с бриллиантами

Как еще выражать радостные эмоции в ожидании счастливого события, если не в виде бриллиантов? Данный браслет сделан из розового золота и существует с тремя версиями фигурок — два мальчика, две девочки и мальчик с девочкой.

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Золотая подвеска с фианитами

Самое главное слово в жизни каждого человека — «мама». В этом украшении соединяются сразу несколько близких сердцу символов: материнство, любовь и круг семейных отношений.

Подвеска Efremov, розовое золото, фианиты (заказать)

Золотой браслет с бриллиантами

Не все беременные стремятся окружить себя детскими изображениями и настойчиво демонстрировать окружающим новый статус. Некоторые до 9-го месяца даже не покупают себе специальную одежду, не говоря уже о «кричащих» об ожидании малыша украшениях. В этом случае ювелирная классика — лучший подарок.

Браслет SL, розовое золото, бриллианты (заказать)

Золотая брошь

В конце концов, любовь — универсальная лиричная цитата, которая поможет улыбнуться в самый нелегкий момент. Именно поэтому у соединившихся сердец праздник должен быть каждый день, а не только 14 февраля и на годовщину отношений.

Брошь Sokolov, розовое золото (заказать)

Золотое кольцо с фианитами

Воспользуйтесь специальным предложением и скидкой на украшения из золота, чтобы сделать приятный сюрприз важному для вас человеку.

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Серебряная подвеска-шарм с фианитами

А вы уже в курсе, кто появится в семье? Тогда вы точно знаете, что подарок расскажет все сам за себя. Только узнайте заранее, не собираются ли родители держать пол ребенка в секрете до последнего дня.

Подвеска-шарм SL, серебро, фианиты (заказать)

Золотые серьги с бриллиантами

Тот случай, когда подарок говорит о событии, но не прямолинейно: для того, чтобы изобразить новую жизнь, это украшение олицетворяет два сердца в одном — прекрасная метафора для волнительных эмоций материнства.

Серьги SL, розовое золото, бриллианты (заказать)

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