Туника: с чем носить, чтобы выглядеть стройнее на 10 килограммов

С юбкой макси

Оверсайз будет актуален и летом, поэтому можно смело сочетать тунику с длинной юбкой — до щиколотки или чуть ниже колен. Юбку лучше выбрать из легкой струящейся ткани пастельных тонов или с цветочным принтом. Тогда ваш образ не будет выглядеть мешковато, а объем в талии и бедрах визуально удастся скрыть. Тунику тоже вовсе не обязательно приобретать однотонную. Но перед покупкой лучше изучить основные правила сочетания принтов. Юбка макси хороша как с туникой, так и с любой блузой или рубашкой. Для создания множества образов подойдут однотонная юбка-карандаш и широкая юбка с объемным принтом от бутика монобрендовой одежды Milano Moda.

Юбка EXTERIOR в Milano Moda, цена: от 27 600 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Юбка BELLENTANI​ в Milano Moda, цена: от 10 200 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 С брюками

Еще один тренд 2018 года — многослойность. Поэтому удлиненную тунику теперь можно сочетать с классическими деловыми костюмами и широкими брюками. Чем больше слоев одежды, тем лучше. Тунику можно надеть под пиджак или сверху на рубашку. Но здесь нужно быть аккуратнее с цветами. Желательно, чтобы в образе было только два-три сдержанных оттенка. Иначе будет перебор. Хорошо будут смотреться поверх туники пиджаки приталенного силуэта. Дизайнерские модели вы можете приобрести в бутике Маши Горячевой.

Пиджак «Бостон», мультиколор, цена: от 18 000 руб.,

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Пиджак «Бостон», бежевый, цена: от 17 500 руб.,

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С джинсами

Самый простой, но не менее выигрышный образ можно составить с джинсами. Здесь лучше купить тунику покороче. В моде летом-2018 необычные вороты, например, американская пройма или большое декольте с плетением. С туниками хорошо сочетаются популярные сейчас джинсы клеш и скинни. Облегающие брюки с просторным верхом будут отлично смотреться и на полных женщинах. С легинсами

Классический вариант — туника плюс легинсы. Этот образ подойдет как стройным девушкам, так и тем, у кого есть лишний вес. Есть несколько идей, как выглядеть стройнее в легинсах. Одна из них — носить их с просторной туникой до середины бедра. Модели свободного кроя не теряют актуальности каждый сезон. На показах их стабильно демонстрируют Gucci, Guess, Roberto Cavalli и другие именитые дизайнеры. Туники на любой вкус также можно подобрать в магазине Sportalm. Туника с орнаментом и туника-рубашка в ярких цветах будут гармонично сочетаться с темными легинсами.

Туника-рубашка «Киша», цена: от 18 000 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Блуза-туника «Майя», цена: от 18 000 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 С ботфортами

Еще одна классика — туника с удлиненными сапогами. Ботфорты сейчас есть даже летние — из легких тканей. А сочетать их можно с любым фасоном туники. С сапогами отлично будут смотреться ультрамодные сейчас мужские туники-рубашки и туники макси. Также удачное сочетание с ботфортами составят белая туника-рубашка и туника с удлиненной спиной от магазина Ianis Chamalidy.

Туника Ianis Chamalidy​, цена: 8 600 руб.

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Туника Ianis Chamalidy​, цена: от 24 000 руб.,

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С шортами

Туника и шорты — идеальный летний вариант для дам с пышными формами. Существует несколько моделей туник, которые лучше всего скрывают живот и бока. Стилисты рекомендуют, например, купить необычную тунику с асимметричным кроем или расклешенными рукавами. Тогда акцент будет сделан на массивный верх, и ноги визуально будут казаться стройнее. Туника — идеальная основа для летнего гардероба. В магазине «Королевский размер» вы найдете большое количество моделей разной формы, длины и цветов.

Туника Mat Fashion, в магазине «Королевский размер», цена: от 3 000 руб. Челябинск, ул. Кирова, 163,

+7 (351) 265-81-57 Туника Mat Fashion, в магазине «Королевский размер», цена: от 3 000 руб. Челябинск, ул. Кирова, 163,

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С чем носить платье-тунику? С женственными босоножками на шпильке или сандалиями без каблука. Платье-туника — самостоятельная деталь гардероба. Романтичные модели с широкими рукавами подойдут как для походов на работу, так и для прогулок по пляжу. Чтобы скрыть килограммы, достаточно убрать пояс. В сезоне-2018 в моде модели из платков с цветочным принтом и туники-халаты пастельных оттенков. Прекрасные модели с цветочным принтом вы можете приобрести в бутике эксклюзивных дизайнерских платьев Michal Negrin. Легкие туники можно носить как в виде накидки, так и в виде платья, застегнув на все пуговицы.

Туника «Джордан», Michal Negrin, цена: от 56 350 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92​

Туника «Джордан», Michal Negrin, цена: от 56 350 руб.,

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