Секреты стиля героинь сериала «Аббатство Даунтон» раскроют на лекции в Останкине

Секреты стиля героинь популярного сериала «Аббатство Даунтон» раскроют на лекции в павильоне «Рабочий и колхозница»; она состоится 6 июня в 19.00 в павильоне «Рабочий и колхозница». Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, вход на мероприятие будет свободным, без регистрации.

— Киноистория аристократической британской семьи на фоне событий 1912–1920 годов, несомненно, войдет в историю телевидения, в том числе и как образец безупречного стиля. Современные дизайнеры уже используют образы героев «Аббатства Даунтон» для вдохновения. Эксперт в области моды и дизайна, лектор Московского музея современного искусства Илектра Канестри расскажет гостям о гардеробе героинь сериала, — сообщили в пресс-службе Выставки.

Кстати, гардероб героинь не только повторяет оригинальные модели одежды начала ХХ века. Немалую его часть составляют оригинальные костюмы того времени. Сериал стал обладателем премией «Эмми» за костюмы.

Напомним, павильон «Рабочий и колхозница» расположен по адресу проспект Мира, дом 123б. (иб)