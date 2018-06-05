«Стала толще в два раза»: юбка Евгении Феофилактовой увеличила ее объемы

Евгения Феофилактова на целый день отдала своего сына бывшему мужу, а сама решила уделить время себе любимой, отправившись на прогулку по магазинам. Женщина поделилась фотографией своего времяпрепровождения, однако наряд, который она подобрала к этому событию, в сети не смогли оценить по достоинству.

Феофилактова предстала в довольно странной, по мнению подписчиков, юбке. Комментирующие сочли, что у экс-участницы знаменитой телестройки есть некие проблемы со вкусом, так как сами они не надели бы на себя такой нелепый и детский наряд. По их словам, юбка не сочетается с жакетом, но самое главное, полнит молодую маму. Слепящая глаза юбка послужила поводом для бурного обсуждения и нескончаемой критики в интернет-пространстве. Обитатели рунета попросили женщину больше не пренебрегать советами комментирующих и более разумно подходить к выбору одежды.

Но нашлись и тонкие ценители моды, которые заверили, что юбка на Евгении очень дорогая и брендовая. Они оскорбились, увидев негодование подписчиков, и сделали вывод, что большая часть пользователей Инстаграма очень плохо разбирается в современной моде. А вот то, что обсуждаемый предмет одежды увеличил объемы Феофилактовой, не смогли оспорить даже фешн-знатоки. Они отметили, что этот цвет не подходит ей и визуально прибавляет несколько килограммов, поэтому порекомендовали выбрать менее яркую модель из этой коллекции. «Юбка, конечно, придала вам веса.. стала толще в два раза..» «Вообще не ваше.. посмотрите что-то другое лучше» «Юбка выглядит по-детски!» «Не очень подходит сюда эта юбка.. что в этом стильного?»

Кстати, по мнению интернет-пользователей, Евгения избаловала своего сына, их возмутило то, что мальчик капризничает, собираясь в детский сад. А причина нежелания отправляться в садик и вовсе огорошила публику: мальчику не нравится еда, которую там готовят.