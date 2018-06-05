Chaumet покажут высокое ювелирное искусство на открытой презентации

Ювелирный дом Chaumet впервые собирается показать новую коллекцию высокого ювелирного искусства широкой публике. Сразу после презентации для прессы в рамках недели высокой моды в Париже 7 и 8 июля пройдет открытая презентация, на которую может попасть любой желающий, зарегистрировавшись на сайте марки (запись откроется 20 июня). Посетители увидят не только новые украшения, но и смогут побывать в исторических салонах марки с видом на Вандомскую площадь. За оформление будет отвечать Алексадр де Бетак. Сама коллекция будет посвящена Африке.

Предыдущая коллекция высокого ювелирного искусства Chaumet была посвящена русской зиме.