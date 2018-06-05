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Кроп-топ: какой купить и как носить
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Кроп-топ: какой купить и как носить 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Спорт-шик  У it-girls сейчас популярен такой лук: будто обрезанный свитшот или худи в сочетании с объемными брюками карго. Так ходят Кайя Гербер и Хейли Болдуин. Обязательно добавьте обувь на каблуке, чтобы уравновесить образ.
Костюм
Костюмы сейчас на пике популярности: актуальны модели с юбками, брюками, жакетами и просто топами. Отличный пример показала блогер Валентина Ферраньи. Такой комплект подойдет даже для официального мероприятия и заменит наскучившие всем платья.
Джинсы
Белла — настоящая королева кроп-топов: модель носит их, наверное, каждый день. И каждый раз у нее получаются очень стильные аутфиты. Она умело комбинирует вещи в стиле oversize с очень женственной и сексуальной одеждой. И в этом ей как раз помогают кроп-топы.
Юбка
Еще одна очень удачная игра на контрасте двух стилей: летняя юбка из легкого материала и простая футболка, которую всегда можно укоротить, завязав спереди узел.
Мы выбрали несколько интересных моделей, который помогут создать модные и красивые образы этим летом.
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