Мешочек для ланча своими руками

Вам потребуется:

✽ Однотонная ткань для подкладки;

✽ Объёмный флизелин (можно использовать для пэчворка);

✽ Декоративный шнур 2 м;

✽ Иголка и нитки для шитья;

✽ Портновские ножницы;

✽ Портновские булавки

Шаг 1 Из хлопка с рисунком выкроите внешнюю деталь сумки-мешочка размером 18х60 см и днище — круг диаметром 16 см.

Из объёмного флизелина и однотонной ткани выкроите детали точно таких же размеров.

Шаг 2 Из хлопка с рисунком выкроите 6 деталей размером 10х4 см. Это будут петли для завязок.

Длинные срезы сначала отверните на изнаночную сторону к середине детали, затем сложите деталь пополам. И проложите две параллельные строчки на швейной машинке. Получившиеся петли отутюжьте.

Шаг 3 Деталь сумки и деталь из флизелина сложите друг с другом, а затем пополам лицевой стороной внутрь. Сколите и стачайте по коротким срезам.

Шаг 4 Вколите или приметайте днище к основной детали сумки.

Притачайте.

Шаг 5 Сшейте подкладку для сумки, оставив в боковом шве открытым небольшое отверстие для выворачивания. По припускам дна подкладки выполните фигурные надрезы.

Шаг 6 Каждую деталь петли сложите пополам и притачайте к сумке на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом точно совместите срезы деталей.

Шаг 7 Подкладку вложите в сумку лицевой стороной к лицевой стороне. Детали скрепите зажимами, портновскими булавками или сметайте. Стачайте.

Шаг 8 Сумку выверните на лицевую сторону через отверстие в подкладке.

Шаг 9 Открытое отверстие сколите булавками и зашейте вручную потайным стежком или на машинке, в начале и в конце строчке выполните закрепку.

Шаг 10 Отстрочите верхний край сумки. Отутюжьте.

Шаг 11 В петли проденьте шнур. Прикрепите на сумочку забавный брелок.

Готово!

Источник и фото: sewsimple.de