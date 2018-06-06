Мешочек для ланча своими руками 

Вам потребуется:
✽ Однотонная ткань для подкладки;
✽ Объёмный флизелин (можно использовать для пэчворка);
✽ Декоративный шнур 2 м;
✽ Иголка и нитки для шитья;
✽ Портновские ножницы;
✽ Портновские булавки
Шаг 1 Из хлопка с рисунком выкроите внешнюю деталь сумки-мешочка размером 18х60 см и днище — круг диаметром 16 см.
Из объёмного флизелина и однотонной ткани выкроите детали точно таких же размеров.
Шаг 2 Из хлопка с рисунком выкроите 6 деталей размером 10х4 см. Это будут петли для завязок.
Длинные срезы сначала отверните на изнаночную сторону к середине детали, затем сложите деталь пополам. И проложите две параллельные строчки на швейной машинке. Получившиеся петли отутюжьте.
Шаг 3 Деталь сумки и деталь из флизелина сложите друг с другом, а затем пополам лицевой стороной внутрь. Сколите и стачайте по коротким срезам.
Шаг 4 Вколите или приметайте днище к основной детали сумки.
Притачайте.
Шаг 5 Сшейте подкладку для сумки, оставив в боковом шве открытым небольшое отверстие для выворачивания. По припускам дна подкладки выполните фигурные надрезы.
Шаг 6 Каждую деталь петли сложите пополам и притачайте к сумке на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом точно совместите срезы деталей.
Шаг 7 Подкладку вложите в сумку лицевой стороной к лицевой стороне. Детали скрепите зажимами, портновскими булавками или сметайте. Стачайте.
Шаг 8 Сумку выверните на лицевую сторону через отверстие в подкладке.
Шаг 9 Открытое отверстие сколите булавками и зашейте вручную потайным стежком или на машинке, в начале и в конце строчке выполните закрепку.
Шаг 10 Отстрочите верхний край сумки. Отутюжьте.
Шаг 11 В петли проденьте шнур. Прикрепите на сумочку забавный брелок.
Готово!
Источник и фото: sewsimple.de