Стильная сумка из старых джинсов

Вам потребуется:

✂ Старые джинсы;

✂ Рубашечная ткань для подкладки и основы сумки;

✂ Репсовая лента;

✂ Портновские ножницы;

✂ Иголка и нитки для шитья;

✂ Портновские булавки

Совет

Чтобы сшить сумку-авоську из одной пары старых джинсов, для получения полос разного цвета, нарезанные детали стачивайте, чередуя лицевую и изнаночную стороны в нужном вам порядке.

Шаг 1 С помощью распарывателя отпорите пояс у джинсов. Раскройте его и хорошо отутюжьте.

Шаг 2 Из рубашечной ткани выкроите две прямоугольные детали основы сумки нужного вам размера.

Шаг 3 Из старых джинсов нарежьте полосы длиной равной длине основы сумки.

Одна или несколько полос могут состоять из двух или трёх деталей. Всё зависит от вашей фантазии.

Шаг 4 Поверх основы наложите джинсовые пояса

и полосы из джинсов. Зафиксируйте портновскими булавками.

Шаг 5 Настрочите пояса и полосы на основу. Используйте прямую и зигзагообразную строчку.

Вид с изнаночной стороны

Шаг 6 Проложите ещё несколько параллельных строчек, чтобы хорошо зафиксировать детали.

Шаг 7 Для усиления декоративного эффекта используйте разноцветные нитки, всевозможные нашивки, а также декоративные строчки вашей швейной машины.

Шаг 8 Аналогичным способом выполните вторую сторону сумки.

Шаг 9 Из рубашечной ткани выкроите две детали кармана размером 14х20 см. Стачайте детали по периметру, оставив открытым небольшое отверстие для выворачивания. Вывернете карман, отверстие зашейте вручную. Отутюжьте.

Шаг 10 Наложите карман на изнаночную сторону одной из деталей сумки и притачайте. Строчку притачивания кармана будет видно с лицевой стороны. Это сделано намеренно, так как строчки в данном швейном проекте выступают элементом декора.

Шаг 11 Посередине кармана проложите строчку.

Шаг 12 Верхний срез сумки обработайте на оверлоке. Используйте нитки разного цвета.

Шаг 13 Внизу деталей сумки вырежьте квадратики размером 4,5х4,5 см. Это поможет сформировать дно сумки.

Шаг 14 Стачайте детали сумки по боковым и нижнему срезу.

Шаг 15 Открытые срезы обработайте на оверлоке или зигзагообразной строчкой.

Шаг 16 Теперь необходимо сформировать дно сумки. С изнаночной стороны сумки совместите боковые и нижний шов. Стачайте.

Шаг 17 Выверните сумку на лицевую сторону.

Шаг 18 От репсовой ленты отрежьте две полоски длиной 60 см. С помощью портновских булавок и накладной детали зафиксируйте ручки с лицевой стороны сумки. И притачайте, в том числе и накладную деталь, проложив несколько строчек в разных направлениях для лучшей фиксации.

Готово!

Источник и фото: free-tutorial.net