Исторический костюм в процессе создания: instagram недели

Об авторе страницы

«Люблю шить столько, сколько себя помню, — говорит Рут Уоткин (Ruth Watkin). — Одно из первых воспоминаний о швейной машине — то, как меня маленькую мама убедила в том, что машина работает по волшебству (я не знала о педали под столом). Как только я разобралась, как она действительно работает, я занялась пошивом одежды для куклы, потом — для моей маленькой сестры, а затем — одежды для себя, и с тех пор не останавливаюсь».

Рут получила образование по специальности «театральный дизайн» в университете в Ноттингеме, а затем два года стажировалась в Custom Costume Company, работая учеником создателя костюмов. Именно там, по словам Рут, она научилась многим профессиональным хитростям и приёмам, необходимым в том числе для создания исторических костюмов.

Теперь Рут работает как «свободный художник», делая костюмы для театров и беря индивидуальные заказы. «Я создаю для своих клиентов всевозможные виды нарядов и костюмов, всё, что они только могут вообразить», — говорит она. Также костюмы Рут отправляются в собрания музеев и частные коллекции — как экспонаты и произведения портновского искусства.

О чём эта страница

«Моя главная страсть в области шитья — это история моды, будь то кружевной воротник XVII века или платье-рубашка, какие носили в 1950-е», — рассказывает Рут Уоткин. Соответственно, её страница в Instagram посвящена именно историческому костюму и процессу его создания. Рут рассказывает, что постоянно изучает специальную литературу о моде прошлых лет и веков. «Я люблю разглядывать мельчайшие детали каждого изображения в книге, чтобы воссоздать костюм исторически точно», — говорит она. Фотографии, показывающие процесс шитья, соседствуют на странице Рут со снимками готовых костюмов — очень увлекательно в подробностях видеть моменты создания вещи и затем — результат.

Кому будет интересна эта страница

Страница Рут Уоткин будет интересна всем, кто любит историю моды и увлекается созданием одежды вообще. Даже если вы не занимаетесь созданием исторического костюма сами, вы сможете найти тут интересные моменты, пригодные для использования в шитье современных вещей, и, конечно, идеи для вдохновения.

Страница Рут в Instagram: @ruthwatkincostumes