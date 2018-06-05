Модель и активистка Адвоа Абоа раскритиковала Ким Кардашьян 

Британская модель Адвоа Абоа возмутилась тем, что вчера Ким Кардашьян вручили престижную премию Cовета дизайнеров США CFDA в категории «Инфлюенсер года». «Это что, шутка? В каком это мире она вдохновляет людей на то, чтобы быть собой? Она не кумир и не ифлюенсер, и это безумие, что кто-то может так думать», — написала она в комментариях к посту Vogue US. К негодованию Абоа присоединилась и модель Даутцен Крёз, лайкнувшая комментарии вроде «Во сколько ей обошлась эта награда?» и «Я искренне не понимаю, почему Vogue не прислушивается к своим читателям. Мы не хотим ничего слышать о клане Кардашьян/Дженнер. Почему вы продолжаете нам их навязывать?». Скриншоты в своём телеграм-канале Golden Chihuahua выложил Саша Амато. Также вчера награду CFDA в категории «Дизайнер года» за женскую одежду получил креативный директор Calvin Klein Раф Симонс, а за мужскую — дизайнер Supreme Джеймс Джеббиа. Приз за лучший дизайн аксессуаров получили основательницы The Row сёстры Олсен.
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