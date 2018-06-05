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Девушек оденут в «полуголые» джинсы
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Девушек оденут в «полуголые» джинсы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бренд-производитель одежды Bless представил Mesh jeans («джинсы с сеткой») на сайте ретейл-магазина Opening Ceremony. Об этом сообщает Metro.
Чтобы создать новую модель, дизайнеры полностью переделали винтажные штаны Levi’s 501: они разрезали их сбоку и вставили прозрачную сетку, напоминающую колготки. Такие асимметричные джинсы позволят девушкам продемонстрировать боковую часть своей ноги от ягодицы до лодыжки.
Изначально продукт стоил почти 40 тысяч рублей, однако сейчас он доступен по цене 15 940 рублей.
В мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.
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