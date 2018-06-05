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«Никакой пошлости»: публика в восторге от стиля Екатерины Шпицы
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«Никакой пошлости»: публика в восторге от стиля Екатерины Шпицы 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная российская актриса театра и кино Екатерина Шпица поражает поклонников своими невероятно женственными и полными элегантного шика образами. Новый публичный выход миниатюрной красавицы в Сочи надолго запомнится интернет-пользователям своей яркостью и непередаваемым очарованием.
В рамках 29-го фестиваля «Кинотавр-2018» в Сочи состоялся традиционный бранч, организованный издательством журнала «Hello!». В ресторане на черноморском берегу собралось немало звездных гостей, среди которых присутствовала и талантливая актриса Екатерина Шпица.
Девушка появилась на светском мероприятии в очаровательном ретрообразе. Широкая светлая юбка в тонкую голубую полоску потрясающе гармонировала с пестрым укороченным топом, открывающим публике идеально плоский живот Екатерины и ее хрупкие изящные плечи. Темно-синие туфли-лодочки на высоком каблуке стали отличным завершением яркого стиля актрисы, а легкий макияж с акцентом на губах выглядел просто завораживающе.
Стоит ли удивляться множеству приятных комментариев, оставленных в социальных сетях поклонниками Шпицы. «Какая Катя красивая! Столько женственности в ней» «Шикарная девушка! Стильная и утонченная» «На нее всегда приятно смотреть. Никакой пошлости, сплошная элегантность» «Не девушка, а мечта! Сексуальная и в то же время хрупкая и изящная» «Нравится мне Катя. Восхитительная актриса и всегда достойно выглядит» Напомним, что Екатерина далеко не всегда получает такое количество лестных эпитетов в свой адрес. Зачастую девушку ругают за привычку выходить в свет без нижнего белья. Впрочем, в этот раз эта маленькая деталь образа актрисы ускользнула от внимательного взора интернет-пользователей.
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