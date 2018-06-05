Лоскутные платья, поморская вязка и вологодское кружево: показ мод готовят мастера для фестиваля «Город ремесел»

Дефиле в народных костюмах станет творческой частью конкурсной номинации «Женские ремесла». Это самая многочисленная номинация фестиваля. На нее заявлено около 250 работ. Она включает сразу несколько промыслов, такие как кукольницы, лоскутное шитье, кружевоплетение, резьба по бересте.

Одна из тех, кто готовит свои работы на фестиваль в женской номинации, — дизайнер авторской одежды Татьяна Соколова . У мастерицы много изделий: это и лоскутное панно, по которому можно прочитать целую историю, и коллекция авторской одежды, выполненная в лоскутной технике.

Платья, созданные руками Татьяны Соколовой, можно будет увидеть во время дефиле на аллее в Кремлевском саду.

«Будут и наряды для взрослых, и для детей. Каждая коллекция делается в одном стиле. Достаточно сложная лоскутная техника, потому что приходится подбирать соответствующие куски материи. Каждый лоскут должен работать на одну идею. И если подходящего цвета нет, то я крашу материал. Поэтому в таком одном платье обычно присутствует сразу несколько техник», — поделилась дизайнер Татьяна Соколова.

Ееще Татьяна представит тряпичные куклы. Это мастерство сродни научному труду: необходимо знать историю края, народные традиции. Татьяна, например, изучала секреты мастеров, работая в музее.

«Основа каждой тряпичной куклы — столбушка. Раньше крестьяне просто поленце заворачивали в старые кофты, платки и получались такие игрушки незатейливые. И вот девочки их баюкали. Позже вертикальная основа осталась, но все ее выполняют по-разному», — пояснила дизайнер Татьяна Соколова.

Вместе с Татьяной Соколовой свои коллекции сейчас готовят и дизайнеры из других городов.

«У нас будет представлено несколько коллекций: это и вологодское кружево, и оренбургские пуховые платки. Будет дизайнерская одежда с использованием поморского вязания, а также костюмированный спектакль «Сказ о сарафане». Это особенно интересно, когда старинная одежда используется именно в спектакле», — говорит начальник Управления культуры Вологды Елена Доможирова

Всего конкурсная часть включает 12 номинаций: 7 — для взрослых ремесленников и 5 — детских. Прием заявок на детские конкурсы еще продолжается. Количество взрослых конкурсантов уже определено: больше 350 мастеров из 34 регионов России и 5 зарубежных стран приедут в Вологду в конце июня. Еще примерно 500 заявок поступило на участие в ярмарке. Международный фестиваль «Город ремесел» пройдет в Вологде с 29 июня по 1 июля. Генеральный партнер мероприятий, проводимых в рамках празднования Дня города, — компания «Макси».

За три дня вологжане и гости города смогут посмотреть уникальные изделия, послушать лекции, посетить мастер-классы, а также стать зрителями разнообразной творческой программы, которая включает в себя как шоу, подготовленные мастерами в различных номинациях, так и выступления известных коллективов.