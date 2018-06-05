7 пар брюк с высокой талией для эффекта бесконечных ног

Фасон брюк с высокой талией и широкими штанинами давно полюбился самым именитым модницам и редакторам модных журналов. На это есть несколько веских причин: такой фасон визуально удлиняет ноги, что всегда приятно, подчеркивает талию и скрывает лишние сантиметры на бедрах, если такие имеются. Летом советуем носить их с боди, кроп-топами, рубашками, завязанными узлом на животе, или нарядными блузками. Что касается выбора цвета, то тут все зависит от ваших личных предпочтений. Наши фавориты — пастель, оттенок слоновой кости и алый.